Eurozona, produzione manifatturiera quasi stabilizzata a maggio

(Teleborsa) - Ildell’area dell’euro, secondo quando rilevato dall'ultima, si è di nuovo contratto, ma solo di poco e al tasso meno rapido in oltre un anno. Ciò ha segnato ildellacontrazione della produzione che, infatti, si sta avvicinando a una stabilizzazione.Si sono anche osservati rallentamenti della contrazione deglitotali, dellee degli, mentre laè di nuovo aumentata.L’HCOB PMI del Settore Manifatturiero Eurozona, che mensilmente misura lo stato di salute delle fabbriche dell’eurozona ed è redatto da S&P Global, è salito a maggio a 47,3 dal 45,7 di aprile. Mentre si è ancora trattato di un livello al di sotto della soglia di non cambiamento di 50, è stato tuttavia il migliore risultato dell’indice principale da marzo 2023, indicando il peggioramento più lento dello stato di salute del settore manifatturiero europeo in oltre un anno.monitorati dall’indagine., le due maggiori economie dell’area dell’euro, hanno avuto rallentamenti delle contrazioni anche se la prima è di nuovo risultata in coda alla classifica del settore tra i paesi dell’eurozona. D’altra parte, espansioni accelerate sono state osservate ine nei, ambedue con i maggiori livelli di miglioramento delle condizioni operative tra le aziende manifatturiere da giugno 2022. Lasi è mantenuta in cima alla classifica nonostante la crescita sia scesa ai minimi in quattro mesi.Guardando al futuro, i produttori dell’eurozona hanno riportato un forte livello d’ottimismo riguardo alle prospettive di produzione nel corso dei prossimi dodici mesi. Il livello di sentimento positivo è risultato al di sopra della media storica ed il più alto da febbraio 2022.nel settore manifatturiero. L’industria è sul punto di bloccare il calo della produzione che dura dall’aprile del 2023. Ciò è in gran parte sostenuto da nuove tendenze favorevoli nei sottosettori dei beni intermedi e capitali, dichiarapresso la Hamburg Commercial Bank, analizzando i dati PMI. Inoltre, un numero maggiore di aziende sta riportando sviluppi positivi dei volumi degli ordini ricevuti sia dal mercato domestico che da quelli esteri, anche se questi sono controbilanciati da una porzione maggiore di aziende che ne riporta contrazioni. È comunque incoraggiante che la fiducia delle aziende sulla produzione futura sia al massimo dall’inizio del 2022.e a ridurre i livelli occupazionali mentre si trattengono dall’acquistare beni intermedi. Questo timore, spiega l'esperto, può anche riflettersi nella contrazione accelerata delle scorte di prodotti finiti. Ciò suggerisce che alcune aziende sono state sorprese dal recupero della domanda a cui non hanno potuto o voluto reagire con aumenti della produzione. La Germania potrebbe presto essere pronta a superare la concorrenza nell’eurozona. Benché l’HCOB PMI del manifatturiero tedesco rimane il più basso tra le quattro maggiori economie dell’eurozona, è subito seguito da quello dell’Italia. Quest’ultima, che recentemente era stata considerata in posizione migliore, ha visto le proprie condizioni deteriorare. La Francia segue da vicino, poiché qui il settore industriale è migliorato meno di quello del suo vicino del nord. La Spagna per il momento continua a restare irraggiungibile, essendo l’unica tra le quattro maggiori economie dell’area dell’euro con un settore industriale in crescita", conclude Cyrus de la Rubia.