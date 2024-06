Interpump acquista Alfa Valvole per 55 milioni di euro

Interpump

IDEX Corporation

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, hadalla statunitenseAlfa Valvole opera nel settore delle valvole posizionandosi nel; nel 2021 si fonda con OBL, società specializzata nella progettazione e produzione di pompe volumetriche, diventando così fornitore integrato di soluzioni per lo spostamento e la gestione dei fluidi di processo industriale. I principali mercati di riferimento sono quelli del trattamento acque, delle attività minerarie, dell'oil&gas e del trasporto marino e ferroviario, con presenze anche in quelli alimentari e farmaceutici.Nel 2023 la società ha generato unpari a circa 28 milioni di euro, con undi circa il 26% e unapari a 11 milioni di euro. Ilcomplessivo dell'operazione è stato fissato in 55 milioni di euro. Il management di Alfa Valvole continuerà a gestire la società in coerenza con le linee strategiche del gruppo, si legge in una nota."Sono particolarmente soddisfatto dell'operazione di acquisizione in perfetta linea con la filosofia del gruppo di diversificare in coerenza sinergica", ha commentato il presidente