La Croce Rossa porta "Il Valore del Volontariato" al CNEL

(Teleborsa) - Animare una riflessione sull'importanza delin Italia, con la partecipazione di Istituzioni, Università, organizzazioni ed esperti del Terzo settore, allo scopo di porre l’accento sull’operato di coloro che, silenziosamente, ogni giorno costruisconoÈ con questo spirito che la, in collaborazione con il(CNEL), ha organizzato l’incontro dal titolo, ospitato presso la Plenaria Marco Biagi, all’interno della sede del CNEL, per presentare uno studio finalizzato appunto a dare un valore economico all'attività delle migliaia di volontari sul campo ogni giorno per assistere chi ha bisogno.L’evento, presieduto dale dalha visto la partecipazione di, Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore,, avvocato tributarista esperto di economia sociale e Terzo settore,, professore associato dell'Università di Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione), e, Vice Presidente della CRI."Da questo studio - spiega Rosario Valastro, Presidente CRI - si vede quanto è importante l'apporto del volontariato nelle iniziative che lo Stato mette ogni giorno a disposizione dei cittadini. L'impatto del volontariato sull'economia del paese è sensibile e certamente molto più alto di quello che poi è il valore che viene attribuito nei punteggi delle convenzioni. È un valore chiaramente che abbiamo studiato e si presenta come un risparmio di parecchi milioni di euro per quella che è la macchina dello Stato".In un contesto, come quello attuale, dove lo stato di benessere si basa non più solo sulle azioni pubbliche ma sull’(Istituzioni, mercato, Terzo settore e famiglie) si ritiene necessario evidenziare il valore economico e sociale del Volontariato in Italia, rammentando come lasia alla base delloe deldi ogni Paese.Tale esigenza prende spunto dalla redazione delle "Linee Guida per ladei Soci Volontari della CRI”, attraverso le quali laha dotato tutti i suoi Comitati sul territorio di una procedura standard per ladell’impiego di Volontarie e Volontari nella realizzazione delle attività e, uno strumento che si aggiunge alleche le attività di volontariato generano nei territori in cui operano.