Bath & Body Works delude con la guidance. Trimestre sopra attese

(Teleborsa) - Si muove i ribasso il titoloche tratta in perdita dell'11,00% sui valori precedenti, nonostante il gruppo abbia annunciato risultati superiori alle attese degli analisti nel primo trimestre. Ma a deludere è stata la guidance per il periodo in corso.Il primo trimestre si è chiuso con un(EPS) di 0,38 dollari superiore ai 0,33 dollari stimati dagli analisti. Il fatturato si è attestato a 1,38 miliardi di dollari contro gli 1,37 miliardi previsti.Il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo si attende per il secondo trimestre un EPS rettificato di 31-36 centesimi, contro i 39 centesimi del consensus.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,39 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,64. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,14.