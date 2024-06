BofA: fragilità dei titoli statunitensi raggiunge nuovi estremi guidata dal tech

Salesforce

(Teleborsa) -hanno registratola scorsa settimana, rappresentando gli ultimi esempi di titoli tecnologici statunitensi che hanno mostrato balzi fuori misura o fragilità dei prezzi. Lo affermain una ricerca sul tema, sostenendo che tali, sia in termini di frequenza che di entità.All'attuale ritmo da inizio anno, il 2024 è sulla buona strada per registrare uno dei più alti numeri di eventi di fragilità tra le società tecnologiche statunitensi dal 1992, e l'entità media degli eventi di fragilità all'interno dei 50 maggiori titoli dell'S&P è attualmente al suo livello più estremo in questo periodo finora. "Tutto questo per dire che,", viene sottolineato.Secondo BofA, questa azione dei prezzi quasi erratica non solo riflette l'incertezza nella stima del valore della rivoluzione tecnologica posta dall'intelligenza artificiale, ma evidenzia anche unodei mercati verso una maggiore fragilità.Finora, questi shock di fragilità sono stati idiosincratici (si sono verificati in giorni diversi), tuttavia, iltra queste società che controllano gran parte degli indici azionari statunitensi e globali."Riteniamo che valga la pena tenere d'occhio la fragilità dei titoli poiché un continuo aumento della frequenza e dell'entità di questi eventi (in particolare nei titoli più grandi) potrebbe riversarsi in un aumento del volume del titolo e persino del livello dell'indice - si legge nella ricerca - L'S&P 500 non è mai stato così concentrato nella storia e i titoli deisono ora più grandi dei paesi dal 2° al 5° posto negli indici azionari globali. Finora questi shock di fragilità sono stati idiosincratici (si sono verificati in giorni diversi); tuttavia, ilche controllano gran parte degli indici azionari statunitensi e globali".