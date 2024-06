Borsa Mumbai, indice Sensex chiude in calo. Terzo mandato per Modi

(Teleborsa) - In India, le elezioni confermano Narendra Modi come premier, al suo terzo mandato.Dopo il rally della vigilia che ha portato la Borsa di Mumbai sui massimi storici, gli indici chiudono la seduta in ribasso mentre il conteggio ancora in corso indica una vittoria meno schiacciante, per il primo ministro, di quanto avevano suggerito gli exit pollL'indice Bse Senex ha perso oltre 5 punti percentuali a 72.076 punti mentre l'Nse Nifty ha perso quasi il 6% a 21.884 punti.Il partito di Modi e gli alleati dell'Alleanza democratica sono in testa in almeno 294 dei 523 seggi per le elezioni al Parlamento indiano. Tuttavia, le opposizioni stanno registrando più consensi del previsto, con 231 seggi. Comunque il premier uscente porterà a casa un terzo mandato di cinque anni e il compito di formare il prossimo Governo.