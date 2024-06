Newlat, Fazzari: abbiamo lista di nomi per futuro M&A, dual listing può essere opportunità

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan", ha "". Lo ha affermato il direttore finanziarionella presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale al 2030 , dopo l'annuncio dell'acquisizione della britannica Princes."Abbiamo una- ha detto rispondendo alle diverse domande sul tema - Abbiamo una visione chiara su quali settori ci servono per incrementare potenziali sinergie, dal punto di vista commerciale e industriale. Abbiamo iniziato alcune conversazioni, alcune le abbiamo fermate, ma siamo pronti a riiniziarle presto. Sonodi ricavi a 5 miliardi di euro al 2030 anche grazie alle acquisizioni".L'ADha aggiunto che ", è il nostro mestiere", ricordando che la media degli ultimi 20 anni è stata di una società acquisita ogni anno, e quindi ci si può aspettare che questo ritmo continui.Rispetto alla valutazione in Borsa, Fazzari ha detto che la società sta "facendo del suo meglio per creare visibilità e". "Probabilmente le acquisizioni fatte negli anni passati non erano abbastanza per il mercato, perché dopo tutto quanto fatto la market cap è rimasta la stessa - ha aggiunto - Quindi abbiamo fatto questa operazione, vedremo se questo processo di creazione di valore può convincere il mercato che è necessario un re-rating del titolo e che questa è una società di cui potersi fidare".Secondo Fazzari, "un. Non è una cosa che faremo domani, perché abbiamo tante cose da fare, ma in futuro lo considereremo. Anche perché più del 70% dei ricavi saranno originati nel Regno Unito e quindi potrebbe avere senso avere la società quotata anche in UK".