Banca Popolare Pugliese entra in Links con una quota del 2%

(Teleborsa) -hanno sottoscritto un accordo per l'ingresso di quest’ultima nel capitale sociale di Links con una quota del 2%.L’accordo, spiega una nota, sancisce unavolta a realizzare un progetto di lungo periodo per rispondere alle nuove sfide del mercato e sottolinea l'impegno comune delle due realtà nel promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile nel territorio pugliese, coniugando la propensione all’innovazione digitale di Links con l’esperienza pluriennale di Banca Popolare Pugliese nel settore bancario e finanziario.Links e Banca Popolare Pugliese collaboreranno a progetti congiunti per l'innovazione del settore bancario e creeranno sinergie con le università per la valorizzazione del territorio e la definizione di percorsi formativi specifici per cogliere le sfide del mercato del lavoro."Siamo entusiasti di aver sottoscritto questo accordo con Banca Popolare Pugliese e di continuare il nostro percorso di crescita con un partner che condivide la nostra visione e ile delle risorse locali. Questa partnership rafforza ulteriormente una sinergia che dura ormai da oltre vent’anni” ha affermato. “, investendo in nuove Academy e collaborando con le Università alla definizione di percorsi di formazione mirata sulle tecnologie emergenti affinché la nostra Regione diventi un luogo dove i giovani talenti tecnologici possano crescere e realizzare le loro ambizioni professionali”, conclude Negro."Questa nuova partnership è il, società che da tempo punta all’innovazione tecnologica e alla formazione professionale – sottolinea– I programmi e le prospettive di Links sono in linea con i progetti che il nostro Istituto sta portando avanti, investendo anche sulla collaborazione con le Università del territorio ed i centri di ricerca che ruotano intorno ad esse, per confermare e sviluppare il proprio ruolo nello sviluppo sostenibile del Mezzogiorno”.