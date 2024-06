Corte UE respinge ricorso e maxi risarcimento ai Malacalza per Banca Carige

Gruppo BPER

(Teleborsa) -, che pretendevano un, nell'ambito dello svolgimento della sua attività di(oggi parte del). I giudici europei hanno infatti accertato checontestati all'Eurotowerdell'Unione.Ilproposto dae dal suo braccio finanziario,che nel 2018 risultavanocon una quota del 27,5%, prima del commissariamento deciso dalla stessa BCE l'anno dopo, era diretto a contestare lee la decisione finale di avviare l'amministrazione straordinaria ad inizio 2019."A loro avviso, alcune di tali azioni - si legge nella sentenza - sarebbero, in particolare ai principi di, buon andamento dell’amministrazione,, buona fede e tutela del legittimo affidamento".Nella sua sentenza ilche, affinché si possa accertare una responsabilità extracontrattuale dell'Unione, gli individui esono cumulativamente soddisfatte:imputabile all'istituzione o ai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni,e l'esistenza di untra il comportamento enunciato e il danno lamentato.La Corte Ue ricorda che, per dimostrare l'illiceità del comportamento della BCE, la Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza avrebbero dovuto dimostrare "che la, una norma di diritto dell'Unione che conferisce loro diritti", ma nella sentenza si "conclude che. Infatti, o le norme rilevanti del diritto dell'Unione non conferiscono alcun diritto agli individui e alle imprese, o la violazione 0di cui trattasi non è sufficientemente qualificata". pertanto, "gli argomenti della Malacalza Investimenti e di Vittorio Malacalza sono irricevibili" dalla Corte.