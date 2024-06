Eventi e scadenze del 5 giugno 2024

Martedì 04/06/2024

Mercoledì 05/06/2024

Ala

Campbell Soup

Conafi

Digital Value

Dollar Tree

Gamestop

Giglio Group

(Teleborsa) -- Madrid - La conferenza di Goldman Sachs, è un'occasione per il Management Esecutivo delle istituzioni finanziarie europee di interagire con investitori istituzionali, arricchita da sessioni e dibattiti sui trend di investimento nel settore finanziario- Roma - 5ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato alla transizione sostenibile dell'industria Made in Italy attraverso l'innovazione digitale. Saranno presenti 100 relatori da 17 nazioni diverse, tra cui numerosi Ministri, opinion leaders internazionali, esperti del settore, dirigenti di multinazionali e innovatori con le loro Startup- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Associazione Futuro delle Idee. Incontri tematizzati per immaginare il domani dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo e culturale con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano- Il Salone internazionale aerospaziale di Berlino (ILA - Berlin Air Show) è la fiera più importante per l'industria aerospaziale in Germania e una delle più importanti al mondo. Si svolge ogni due anni presso l'aeroporto di Berlino Schönefeld- Conti finanziari- Milano Hub - Apertura Call for Proposals - 202409:00 -- Palazzo Parigi Hotel, Milano - Edizione 2024 dell’evento organizzato da KT&Partners, in collaborazione con VirgilioIR, riservata agli investitori istituzionali e professionali per condividere strategie e opportunità di investimenti11:00 -- Berna, Hotel Bellevue - Conferenza organizzata dalla Ambasciata di Italia, ICE Berna e in collaborazione con Federalimentare11:00 -- Salone d’Onore del CONI, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione del Premio. Durante la conferenza, ci sarà la consegna dei trofei ai vincitori del Premio Fair Play Menarini categoria “Giovani”, istituito nel 2023 per valorizzare i più bei gesti di etica e solidarietà compiuti dalle nuove generazioni di sportivi11:00 -- MIMIT, Roma - Il ‘quartiere Italia’ e le manifestazioni a sostegno della crescita delle aziende del Made in Italy sui mercati internazionali sono al centro della IX Giornata mondiale delle fiere promossa nel nostro Paese da AEFI, Associazione esposizioni e fiere italiane. Tra gli interventi, il ministro Urso e i presidenti di AEFI e ICE Agenzia11:00 -- Temperatura e precipitazione anni 1971 - 2022 Profili climatici delle città capoluogo12:20 -- Shengjin (Albania) - Visita congiunta con il Primo Ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama, delle aree previste dal protocollo di collaborazione Italia-Albania in materia migratoria12:45 -- MEF, salone del Ministro - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra Fernando Haddad (Mof Brasile)13:00 -- Confindustria Verona - Evento di il Giornale. Una mattinata di incontri e talk sul tema del Made in Italy, su cosa significa oggi italianità anche attraverso le storie di imprenditori17:00 -- Fondazione Museo Diocesano, Brescia - Durante l’incontro, il Presidente e l’AD di A2A, Roberto Tasca e Renato Mazzoncini, presenteranno il bilancio di sostenibilità territoriale e ne discuteranno insieme al Sindaco, Laura Castelletti19:00 -- Roma, Caserma Salvo D'Acquisto - Celebrazione del 210° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Presidente Mattarella- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio