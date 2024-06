Newlat, analisti positivi dopo il piano: fiducia su sinergie e deleverage per nuovo M&A

Newlat Food

(Teleborsa) - Glisonodi, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, che ieri ha presentato il piano industriale 2024-30 , includendo anche il contributo atteso dall'acquisizione dell'inglese Princes.(che ha Buy e TP a 7,7 euro) fa notare che Princes e Newlat presentano portafogli die la loro combinazione consentirebbe all'azienda di ottenere, quali: i) internalizzazione della produzione di pasta Napolina facendo leva sulla capacità inutilizzata di Newlat; ii) opportunità commerciali grazie ai siti produttivi nel Regno Unito; iii) sinergie nel Regno Unito guidate da economie di scala; e iv) Princes Industrie Alimentari (filiale italiana di Princes) beneficerebbe dell'accesso alla struttura commerciale di Newlat in Germania e Italia. Ciò si aggiungerebbe alle sinergie di soli costi, che sono invece pienamente visibili e stimate a circa 36 milioni di euro nel 2026 (in aumento rispetto a circa 14 milioni di euro già nel 2024, completamente indipendenti dai ricavi)."La combinazione delle due società (denominate New Princes) diventerebbe un'importante azienda alimentare con circa 2,8 miliardi di euro di ricavi, rappresentando(31 stabilimenti), con distribuzione sia di marca che di private label di un'offerta complementare (10 categorie)", viene sottolineato in una ricerca.In attesa di maggiori dettagli,(che ha Buy e TP a 8 euro) ipotizza in via preliminare per il 2026 un EBITDA di 260 milioni di euro (10% sotto il target della società) e un FCF di 90-95 milioni di euro (coerente con il target di FCF medio annuo 2024-28 di 100 milioni di euro); Newlat tratterebbe a 23-25% di FCF yield 2026. Per il broker è ragionevole in questa prima fase puntare a unper azione, che implicherebbe un, con eventuale ulteriore upside dalle sinergie commerciali."Confermiamo inoltre ladell'acquisizione Princes, che consente a Newlat di compiere un importante salto dimensionale con riflessi positivi strutturali in termini commerciali, di efficienza, di potere negoziale, e di ulteriori opportunità di M&A", viene evidenziato.