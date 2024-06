Valica, accordo commerciale da 200.000 euro con Loquis

Valica

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, ha siglato un, la piattaforma di Travel Podcast che permette di vivere il territorio in modo innovativo tramite l'ascolto di storie e informazioni legati ai luoghi che circondano l'utente per arricchirne l'esperienza di viaggio, in virtù del quale Loquis corrisponderà a ValicaQuesta nuova collaborazione, che, rinnovabile per un ulteriore anno, prevede da parte di Valica la promozione nei propri ambienti digitali dei podcast presenti sulla piattaforma Loquis attraverso spazi dedicati sui siti, sui post social e all'interno delle Newsletter editoriali, al fine di aumentarne gli ascolti."Siamo felicissimi che una delle più interessanti startup a target Travel del panorama italiano, abbia scelto il nostro approccio Phigital per promuovere la propria piattaforma - commenta il- Offriremo il nostro contributo nel percorso di crescita che hanno intrapreso, e siamo convinti di aver trovato il partner adatto per sviluppare contenuti audio per i nostri brand".