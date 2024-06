Assonime, CdA quotate ampiamente in linea con raccomandazioni e verso best-practices internazionali

(Teleborsa) - La composizione e la struttura delsonodel Codice di Corporate Governance e si evolvono verso le migliori pratiche internazionali. L'allocazione delle funzioni esecutive all'interno del consiglio, la tipologia degli amministratori delegati e la presidenza del consiglio configurano diversi modelli di governance che appaiono funzionali alla dimensione aziendale e al modello di controllo. È quanto emerge dal Rapporto Assonime sulla Corporate Governance.Considerando la ripartizione delle deleghe esecutive all'interno del consiglio, dal report emerge che la scelta di affidarle tutte ad un amministratore esecutivo () è largamente preferita (83%). Soluzioni alternative sono più frequenti tra le grandi società con un azionista di controllo (diversi amministratori delegati) e tra le società non controllate (comitato esecutivo).L'identità del "CEO puro" varia significativamente a seconda del modello di controllo aziendale: le imprese familiari, soprattutto quelle più piccole, spesso nominano un, le imprese statali (SOE) e le grandi aziende non controllate optano sempre per un. Al contrario, le piccole imprese non controllate hanno spesso un CEO-proprietario, tipicamente il fondatore della società, che ha diluito il proprio capitale sociale ma ha mantenuto la leadership strategica della società.Assonime ha inoltre considerato ladel consiglio, dove emergono scelte di governance molto diverse: più della metà delle società ha un presidente esecutivo (57%), circa un terzo degli altri consigli è presieduto da un amministratore non esecutivo (27%), mentre una minoranza di aziende ha un presidente indipendente (16%). La metà dei presidenti esecutivi sono identificati anche come CEO dell'azienda (52%), la maggior parte dei quali sono "CEO puri".Le piccole imprese e lespesso optano per un presidente esecutivo, che spesso è anche il "CEO puro" dell'azienda. Lee le società non controllate preferiscono una presidenza non esecutiva; laddove si tratta di società ad alta capitalizzazione (grandi imprese statali e grandi società non controllate), il presidente è spesso qualificato come indipendente.Ilè in costante aumento (48% in media); per le banche il loro peso è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni (dal 31% nel 2011 al 68% nel 2023). Gli amministratori indipendenti rappresentano più della metà dei consiglieri nelle grandi aziende (58% in media), un risultato che va oltre le raccomandazioni del nuovo Codice CG.Il componente del CdA medio ha 57 anni e presta servizio per circa 6 anni. La permanenza media è fortemente influenzata dal ruolo ricoperto: quella dei dirigenti (11,3 anni) è più del doppio di quella del complesso dei non dirigenti (5,6 anni). Tra gli amministratori non esecutivi, la permanenza in carica degli amministratori indipendenti dura circa un mandato consiliare (3,8 anni in media).Non sorprende che il: il mandato medio di un CEO-proprietario è di circa 15,5 anni contro i 6 anni di un CEO-manager. Anche il modello di controllo aziendale è importante: i CEO-manager hanno un mandato più lungo nelle grandi società non controllate rispetto alle grandi aziende statali (7 anni nelle grandi aziende non controllate contro 4 nelle grandi aziende statali), in particolare a causa del fatto che nelle grandi aziende statali sono di fatto soggetti ad uno spoiler system.