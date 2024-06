Iveco Group riesce a fare prezzo e sale del 6%. Focus su business difesa

Iveco Group

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, è, dopo essere stata sospesa dall'apertura per eccesso di rialzo. A spingere gli acquisti è stato un articolo del Corriere della Sera, secondo cuiha chiamato alcune banche d'affari internazionali, tra cui, per studiare l', divisione di Iveco che produce blindati, carri armati e altri mezzi da combattimento.Alcunefissano il valore di Idv a circa, ma la valutazione potrebbe anche essere più elevata alla luce dei multipli delle altre aziende di settore.Alla chiusura delle contrattazioni di ieri il gruppocirca 3 miliardi di euro.Al Capital Markets Day di marzo il gruppo aveva detto che lasta accelerando la sua crescita, grazie a un portafoglio ordini che supera i 4 miliardi di euro e prevede di raggiungere tra 1,2 e 1,3 miliardi di euro di Ricavi netti entro il 2028, con un Adjusted EBIT margin tra il 12 e il 13%.Secondo, per Iveco "in caso di cessione verrebbein quanto l'uscita dal business della difesa ridurrebbe il rischio di esercizio delda parte del governo".Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,03 e successiva a quota 12,24. Supporto a 11,82.