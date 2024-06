Lululemon alza le previsioni di utile per azione per l'esercizio 2024

Lululemon

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 28 aprile 2024) conin aumento del 10% a 2,2 miliardi di dollari, o dell'11% su base dollaro costante. Lesono aumentate del 6%, o del 7% su base dollaro costante. Il reddito operativo è aumentato dell'8% a 432,6 milioni di dollari. L'è stato di 2,54 dollari, rispetto a 2,28 dollari nel primo trimestre del 2023."Nel primo trimestre abbiamo riscontrato un forte slancio nei nostri mercati internazionali, a dimostrazione di come il nostro marchio continui a risuonare in tutto il mondo - ha commentato il- Gli ospiti hanno risposto bene alle nostre innovazioni di prodotto in tutte le categorie e siamo soddisfatti i progressi che stiamo facendo per ottimizzare il nostro assortimento di prodotti negli Stati Uniti. Guardando al futuro, continuiamo ad avere un percorso di crescita significativo e siamo fiduciosi nella capacità del nostro team di fornire risultati efficaci ai nostri ospiti nel 2024 e oltre".Lululemon hasugli utili per azione per l'anno fiscale 2024 in un intervallo compreso tra 14,27 e 14,47 dollari, da 14,00 a 14,20 dollari, e ha mantenuto una guidance sui ricavi netti compresa tra 10,70 e 10,80 miliardi di dollari.