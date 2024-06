Amplifon, diritto di recesso esercitato da 0,0005% del capitale per delibera voto maggiorato

(Teleborsa) - Amplifon, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha reso noto che, con riferimento all’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria della proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato, il diritto di recesso è stato esercitato per 1.161 azioni, pari a circa lo 0,0005% del capitale.Sulla base del prezzo di recesso, pari a 29,555 euro per ciascuna azione, il controvalore complessivo dei recessi è pari a 34.313,36 euro.Dal momento che le condizioni risolutive non si sono avverate, la delibera continuerà ad essere efficace ed il sistema di voto maggiorato potenziato approvato da parte dell’Assemblea può ritenersi pienamente implementato.le azioni recedute dovranno in primo luogo essere offerte agli azionisti di Amplifon che non abbiano esercitato il proprio diritto di recesso: (i) in opzione e in proporzione al numero di azioni detenute; (ii) allo stesso prezzo di recesso; e (iii) per un periodo di almeno trenta giorni. Il periodo di offerta decorrerà dal 10 giugno 2024 al 9 luglio 2024, compresi