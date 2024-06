Germania, surplus bilancia commerciale aprile in calo e sotto attese

(Teleborsa) - In calo il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di aprile si è registrato un surplus, corretto dagli effetti del calendario, pari a 22,1 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 22,2 miliardi di marzo. Il dato èche erano per un avanzo in salita fino a 22,6 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), lesono salite dell'1,6% su base mensile, dopo il +1,1% registrato a marzo e meglio delle attese che indicavano un incremento dell'1,1%. Lehanno registrato un incremento del 2% (+0,5% a marzo) contro il +0,6% del consensus.