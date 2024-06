Newlat Food, Mastrolia cede 500 mila azioni dopo il rally

Newlat Food

(Teleborsa) - L'azionista di controllo di, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, haciascuna il 5 giugno. È quanto emerge da un internal dealing, secondo cui le vendite sono state fatte dalla società Newlat Group S.A., riconducibile al presidente esecutivo Angelo Mastrolia.Le azioni cedute sono pari all', per un controvalore dell'operazione diLa cessione è arrivata in giorni di forti aumenti per il titolo in Borsa dopo la presentazione del, che include anche il contributo atteso dall'acquisizione dell'inglese Princes.