Unipol, superato il 95% del capitale di UnipolSai

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa dasulle azioni dinon ancora detenute, per effetto delle richieste di vendita relative ad azioni residue ricevute nell'ambito della procedura di sell-out, Unipol ha superato la soglia del 95% del capitale della compagnia assicurativa, tra l’altro, ai fini del Diritto di Acquisto.Pertanto, si legge in una nota, all'esito del sell-out attualmente in corso e che terminerà il 21 giugno, Unipol darà corso alla procedura congiunta relativamente alle azioni residue.