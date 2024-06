AMD incassa un downgrade, analisti più cauti

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,47%, dopo che gli analisti di Morgan Stanley hanno peggiorato la raccomandazione sul produttore di chip. La valutazione è passata a "equal-weight" dalla precedente "overweight". Il target price è 176 dollari.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 165 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 161,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 168,8.