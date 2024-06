CAC 40 in netto ribasso su elezioni anticipate, crollano le grandi banche

Vinci

Engie

AXA

BNP Paribas

Societe Generale

Credit Agricole

(Teleborsa) -, che risulta il peggiore del Vecchio Continente dopo le elezioni europee. Pesa la decisione del presidente franceseche, dopo la schiacciante sconfitta alle elezioni per scegliere il nuovo Parlamento europeo, ha indetto unaper il parlamento nazionale nel tentativo di fermare l'ascesa della sua rivale di estrema destra, Marine Le Pen.In particolare, Macron hae disposto un voto anticipato per il 30 giugno e il 7 luglio. L'azzardo di Macron, nel tentativo di ristabilire la sua autorità, e l'incertezza che ne consegue porta oggi a pesanti vendite sulle aziende francese.A 15 minuti dall'apertura delle contrattazioni, ilmostra un, zavorrato dalle grandi banche e da altri colossi comeSeduta negativa per, che si posiziona a 62,9 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 61,2 e successiva a 59,5. Resistenza a 66,6.Scendecon i prezzi allineati a 24,64 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 24,27 e successiva a quota 23,89. Resistenza a 24,92.Negativacon i prezzi allineati a 14,02 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 13,9 e successiva a quota 13,77. Resistenza a 14,15.