Gelato mania: per il 30% degli italiani il consumo aumenterà entro il 2027

(Teleborsa) - Con l’arrivo del caldo, gli italiani tornano a consumare gelato con regolarità: un’abitudine che non soddisfa solo il palato, ma suscita emozioni piacevoli quali gioia e allegria. Queste, secondo l’indagine condotta da, sono le sensazioni che il 73,7% del campione associa ad un buon gelato, seguite da simpatia (72,4%) e soddisfazione (72,1%).Nell’immaginario comune,lo dimostrano i dati, per cui esso evoca, mentre al 25% degli intervistati fa pensare al mare. Per il 60,4% del campione non c’è davvero alcun dubbio, e rispondono con la massima convinzione che si tratta di un prodotto intramontabile, che piace a tutti (55,8%) eUn’ampia fetta del campione lo apprezza e lo sostiene in quantoche, per oltre l’80% del campione, si contraddistingue per il 'buon gusto', la tradizione e il know how che si tramandano nel tempo, l’alta qualità delle materie prime, la fantasia e la creatività."Ilviene consumato prevalentemente a casa (70,8%), soprattutto da donne, over 45 appartenenti al cluster 'fun del gelato come coccola'. A vincere sono, torte gelato (58%), i gelati sullo stecco (formato normale 56% e mini 51%), cono mini (45%) e barrette gelato (45%), prosegue l'indagine di AstraRicerche, sottolineando che, dopo il 2023 sono state, per un valore di, con 2,14 kg pro-capite.che ha registrato nel 2023 un volume di 80.400 tonnellate per un valore di 355 milioni di euro.Inoltre, secondo le previsioni,. Sono molte, infatti, le caratteristiche del gelato confezionato che piacciono ai consumatori italiani: la sicurezza alimentare, la varietà dei formati disponibili e la lunga conservazione, il prezzo contenuto e la facilità nel reperire informazioni sugli ingredienti, tra cui allergeni e valori nutrizionali."Il settore è vivace e si prevede un aumento dei consumi nei prossimi anni, a differenza di altre categorie di prodotti - sottolinea-. Credo che alcuni fattori saranno determinanti per sostenere la crescita: innanzitutto un racconto più forte e chiaro sulle caratteristiche positive del gelato. Dalla ricerca si evince infatti che permangono ancora falsi miti in merito agli aspetti salutistici e di qualità del prodotto industriale. Un effetto positivo sui consumi sarà provocato anche dall’per soddisfare la voglia di ‘nuovo’ del consumatore e la spinta verso la destagionalizzazione".Peri consumatori troveranno al banco frigoche riproducono il gusto dei biscotti più amati per la colazione. Gli stecchi, invece, avranno gusti esotici come datteri e mou o, per chi ama la frutta, cocco e mango oppure gli ormai amatissimi caramello salato, burro di arachidi o noci pecan.