Moderna, vaccino combinato COVID/influenza migliore delle iniezioni separate

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciato che il suo studio di Fase 3 sull'mRNA-1083, uncontro l'influenza e il COVID-19, ha raggiunto i suoi endpoint primari, suscitando unarispetto ai vaccini di confronto autorizzati."I vaccini combinati hanno il potenziale di, oltre a offrire alle persone opzioni di vaccinazione più convenienti che potrebbero migliorare la compliance e fornire una protezione più forte dalle malattie stagionali - ha affermato il- Moderna è l'unica azienda con un vaccino combinato positivo di Fase 3 contro l'influenza e il COVID".mRNA-1083 comprende componenti di, il candidato vaccino di Moderna per l'influenza stagionale, e, il candidato vaccino COVID-19 di prossima generazione di Moderna. Ciascun vaccino sperimentale ha dimostrato in modo indipendente risultati positivi negli studi clinici di Fase 3.