Indel B costituisce controllata Lindel per produzione di stampi in plastica

Indel B

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha, la nuova società che avrà come oggetto principale lo stampaggio di alcuni componenti in plastica funzionali all’attività produttiva di Indel B.Il capitale sociale di Lindel S.r.l. sarà integralmente sottoscritto e versato dalla stessa Indel B che lae dal socio Linea 3 S.r.l. che deterrà il 49%."Siamo molto fieri di aver costituito questa nuova società, che avrà la sede legale e operativa presso un nuovo e moderno stabilimento sito nel comune die che sarà operativa dal mese di settembre, in quanto consentirà ad Indel B di migliorare la qualità delle proprie produzioni, di ridurre gli impatti ambientali e di integrare verticalmente il processo produttivo", ha commentato l'