Leonardo interrompe trattative con KNDS per creazione di alleanza strategica

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha comunicato che, nonostante gli sforzi profusi, leper definire una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell'Esercito Italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione industriale. L'alleanza era stata annunciata il 13 dicembre 2023 Leonardo, si legge in una nota, conferma il proprio impegno nel fornire all'Esercito Italiano una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il Main Ground Combat System, anche attraverso la