Regno Unito, la disoccupazione sale e delude le attese

(Teleborsa) - Aumentano nel Regno Unito i disoccupati richiedenti un sussidio (): a maggio sono risultati in aumento di 50.400 unità, dopo aver riportato un incremento di 8.400 unità ad aprile (rivisto da un preliminare di +8.900). Il dato, pubblicato dall'(ONS), si confronta con l'aumento di 10.200 unità stimato dal consensus.Sale anche il, che si attesta al 4,4% ad aprile, rispetto al 4,3% del mese precedente e previsto dagli analisti.Nei tre mesi ad aprile,, dopo la diminuzione di 177 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una contrazione di 100 mila unità.Infine, ilha mostrato, sempre ad aprile, un incremento del 6% escludendo i bonus, in linea con il mese precedente, mentre includendo questa componente di registra un +5,9%, sopra il consensus (5,7%) ed in linea con il mese precedente.