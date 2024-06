Fincantieri, CdA esercita delega per AuCap fino a 500 milioni di euro

Fincantieri

BNP Paribas

Intesa Sanpaolo

Jefferies

JPMorgan

Mediobanca

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha deliberato diconferita dall'assemblea avente ad oggetto l'sociale in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un periodo di 5 anni e per un importo massimo complessivo di, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.L'AuCap è strutturato come segue: una, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, cum warrant, da ammettersi a negoziazione su Euronext Milan e da offrire in opzione agli azionisti entro il 31 dicembre 2024; una, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da ammettersi a negoziazione su Euronext Milan, al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant, da sottoscriversi entro massimi 36 mesi dalla integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale.Ilunitario di sottoscrizione delle nuove azioni nonché il numero massimo di nuove azioni da emettere e il rapporto di opzione saranno determinati dal CdA in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale, unitamente al prezzo di esercizio e al rapporto di esercizio dei Warrant.Come già reso noto al mercato, l'azionistaha assunto un, subordinatamente a talune condizioni, a sottoscrivere, al prezzo di offerta, le nuove azioni rivenienti dalla prima tranche dell'aumento di capitale per un importo pari a complessivi massimi 287 milioni di euro circa, corrispondente all'integrale quota di propria spettanza della suddetta prima tranche.Inoltre, come già comunicato al mercato,, al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo di pre-garanzia (pre-underwriting) sottoscriveranno un(underwriting agreement) per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte all'esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza dell'importo massimo della prima tranches dell'aumento di capitale, al netto del controvalore dell'impegno di sottoscrizione assunto da CDP Equity.Il CdA ha approvato il, delle 1.699.651.360 azioni ordinarie Fincantieri in 169.965.136 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie Fincantieri emesse ed esistenti e assegnazione, ogni 10 azioni ordinarie ritirate e annullate, di 1 azione ordinaria Fincantieri di nuova emissione.