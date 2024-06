Italmobiliare scende in Borsa su collocamento dell'1,3% tramite ABB

Italmobiliare

(Teleborsa) -per, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, dopo che Cemital Privital Aureliana hasociale presso investitori istituzionali attraverso un processo di accelerated bookbuilding (ABB) a un prezzo diper azione (ieri il titolo ha chiuso a 29,25 euro). I proventi lordi del collocamento ammontano a 15 milioni di euro.Il collocamento si inserisce nell'ambito del continuo impegno della famiglia Pesenti, giunta alla quarta generazione, nei confronti del progetto Italmobiliare. In particolare, l'operazione consente alla famiglia disul business.Dopo il completamento del collocamento, Cemital continua a detenere unaPrima dell'ABB, l'AD Carlo Pesenti aveva unadel 50,37% attraverso Cemital (48,892%), Efiparind e Cie (0,447%) e a titolo personale l'1,031%.ha agito come unicodel collocamento., con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 27,97 e successiva a quota 27,68. Resistenza a 29,27.