Orsted sceglie batteria Tesla per parco eolico offshore del Regno Unito

(Teleborsa) -, colosso danese delle energie rinnovabili,collegato al parco eolico offshore Hornsea 3 in Gran Bretagna, con l'obiettivo di stabilizzare l'approvvigionamento energetico del Regno Unito e ridurre la volatilità dei prezzi.Il sistema di accumulo dell'energia della batteria Tesla sarà installato nellodel parco eolico offshore Hornsea 3 a Swardeston, vicino a Norwich, Norfolk, nella parte orientale dell'Inghilterra. La posizione della batteria sullo stesso terreno della stazione di conversione terrestre riduce al minimo i disagi per coloro che vivono e lavorano nelle vicinanze.Il sistema di accumulo ha una(e una potenza nominale di 300 MW), equivalente al consumo energetico giornaliero di 80.000 case del Regno Unito. Quando c'è vento e c'è il sole, per cui la produzione di elettricità supera la domanda, la batteria immagazzinerà l'eccesso in modo che possa essere scaricata successivamente per aiutare a bilanciare la rete.Una volta completato, il sistema di accumulo dell'energia delle batterie sarà. Si prevede che sarà operativo entro la fine del 2026."I nostri 12 parchi eolici offshore operativi nel Regno Unito stanno fornendo un'enorme quantità di energia pulita alla rete - ha commentato Duncan Clark, responsabile del Regno Unito e dell'Irlanda di Orsted - La batteria contribuirà a, immagazzinandola quando la domanda è inferiore e rilasciandola poi nuovamente nel sistema quando è realmente necessaria".