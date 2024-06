OVS, primo trimestre ancora in crescita: vendite +5%

OVS

(Teleborsa) - I risultati consolidati del primo trimestre febbraio-aprile 2024 dimostranonette pari a 352,2 milioni di Euro, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre del 2023, quando già risultavano in forte aumento rispetto all’esercizio precedente.L’ EBITDA rettificato raggiunge i 29,7 milioni di Euro, in incremento rispetto ai 27,5 milioni di Euro del primo trimestre 2023. L’EBITDA margin aumenta all’8,4%.Ilrettificato è pari a 10,1 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 7,7 milioni di Euro del primo trimestre 2023.Ilnetto è di 3,5 milioni di Euro migliore rispetto al pari periodo dello scorso esercizio.Nel trimestre la capogruppo ha acquistato azioni proprie per 20,6 milioni di Euro e distribuito dividendi per 7,8 milioni di Euro.Larettificata al 30 aprile 2024 è pari a 254,2 milioni di Euro.