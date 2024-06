Terna, Di Foggia: "Interconnessione con Tunisia rafforza scambi energetici Italia-Africa"

Terna

(Teleborsa) - "Uno dei progetti che contribuisce a rafforzare il ruolo dell’Italia qualeè senza dubbio, il collegamento in corrente continua tra Italia e Nord Africa cherealizzerà insieme a STEG. Grazie al progetto, incrementeremol’efficienza dellotra le reti dei due continenti e l’integrazione rinnovabili, contribuendo alla maggiore sicurezza dell’approvvigionamento per il Paese". E' quanto affermato da, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, intervenendo anell'abito del quarto(Associazione dell'Energia del Mediterraneo)."Con il nostro partner tunisino stiamo lavorando a unache punta su energia e innovazione, combinando così le aspirazioni del: oltre allo sviluppo infrastrutturale vogliamo puntare sulla crescita di competenze distintive, supportando le realtà tunisine attive nel campo dell’innovazione tecnologica: sono quindi felice di anticiparein questo contesto che dopo l’estate sarà operativa, iniziativa con un focus specifico su formazione e attrazione dei talenti per favorire la crescita occupazionale in Tunisia, che sosterrà startup e industria energetica locale"."Questo - afferma l'Ad - è solo un esempio della nostra visione, sulla quale si basa il: Terna lavora per una, energetica e digitale, con impatti positivi su tutti gli stakeholder e sull’ambiente.circa 2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. L’innovazione sarà per noi un driver strategico per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione fissati a livello nazionale e internazionale".