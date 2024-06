Alcedo con FVS, Clessidra e Friulia rilevano Gruppo PA da Retelit

SAP

Microsoft

(Teleborsa) -, attraverso il Fondo Alcedo V, hadelle società PA A.B.S. e PA Expertise (congiuntamente) dal gruppo, tra i principali operatori TLC italiani. PA ABS e PA Expertise sono specializzate nell'implementazione di soluzioni applicative e servizi evoluti di system integration rispettivamente in ambitoL'operazione è stata realizzata assieme ad unguidato da Alcedo e composto da FVS SGR, Friulia e Clessidra Capital Credit SGR.Gli investitori finanziari sono stati affiancati e supportati da alcuni manager del Gruppo PA, guidati da(AD di PA ABS) e(AD di PA Expertise), che hanno complessivamente rilevato una quota di circa il 10% di PA Group, società costituita dagli investitori finanziari come holding e capofila del progetto. Mariano Thiella e Fabio Scagliarini manterranno inoltre un pieno coinvolgimento nella gestione delle società operative con il ruolo di Amministratori Delegati.Con sede a Udine, il Gruppo PA è stato fondato nel 1998 e, dopo un primo percorso di crescita, nel 2020 è entrato a far parte di Retelit. Nel 2023 ha registrato undi euro, con oltre 500 professionals.Grazie all'acquisizione del Gruppo PA, Alcedo, insieme al pool di investitori finanziari, entra nel settore delle soluzioni di system integration IT ad elevato valore aggiunto. Il progetto prevede unadi aziende complementari e sinergiche al Gruppo PA con l'obiettivo di creare un player di riferimento nel settore.