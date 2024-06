NHI (Airbus-Leonardo-Fokker), contratto da 600 milioni euro con NAHEMA (NATO)

Airbus

(Teleborsa) - La NATO Helicopter Management Agency () e NHIndustries () hanno firmato un, il più grande programma elicotteristico europeo volto a soddisfare le esigenze per una risorsa versatile in grado di eccellere nelle operazioni terrestri e navali. Questo accordo, del valore di, sottolinea il continuo impegno volto a migliorare le capacità operative e le prestazioni e ad estendere la vita in servizio della flotta NH90, si legge in una nota.NAHEMA è responsabile della gestione e del supporto del programma per elicotteri NH90 per conto delle nazioni NATO. NHIndustries (NHI) è unaformata da Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters e Fokker Aerostructures, e si dedica alla progettazione, produzione e supporto dell'elicottero NH90.L'SWR3 è unper gli elicotteri NH90 in servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra le aziende partner di NHI (e Fokker) e i principali fornitori europei.Il contratto prevede unadi sviluppo e qualificazione: questa prima fase vedrà un'intensa attività di test di volo a Tessera (Italia) sulle varianti della Marina e dell'Esercito italiano. Una, ancora in fase di finalizzazione, vedrà l'implementazione dell'SWR3 come soluzione di retrofit per un massimo di oltre 200 elicotteri NH90. Il piano di aggiornamento riguarderà sia la variante navale (NFH) che quella terrestre (TTH) del tipo per i clienti interessati nei quattro paesi: Belgio, Germania, Italia e Paesi Bassi.