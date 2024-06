Stellantis conferma target 2024, ai soci 7,7 miliardi

Stellantis

(Teleborsa) -conferma i propri obiettivi finanziari per il 2024 ed il piano per il ritorno sul capitale, con una distribuzione ai soci di almeno 7,7 miliardi di euro in dividendi e riacquisti di azioni proprie nel corso dell'anno.Ilè confermato "a due cifre eindustriale positivo". Lo fa sapere la società in occasione del primo Investor Day di Stellantis, in agenda oggi ad Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti.Nel pomeriggio europeo ilillustrerà i nove elementi strategici chiave che differenziano Stellantis, "sui quali - si legge in una nota - l'azienda sta facendo leva per liberare valore e affrontare lo sconvolgimento e la ridefinizione dell'industria globale dell'auto".L’Azienda utilizzerà il riacquisto di azioni proprie ed i dividendi ordinari per remunerare il capitale degli azionisti.Nel 2025, Stellantis punterà alla fascia alta del range del 25-30% della sua politica di distribuzione dei dividendi, rispetto al 25% degli ultimi anni.