Stellantis "fiduciosa" nella capacità di realizzare una redditività a doppia cifra

Stellantis

(Teleborsa) -, big italo-francese dell'automotive, punta sull'essere unaper avere vantaggi specifici per operare in un settore dinamico e soggetto a continui cambiamenti, ed è, grazie al suo bilancio solido ed a un modello di business profittevole. È quanto emerso nell'odierno Investor Day ad Auburn Hills (Michigan, Stati Uniti), in cui il CEO Carlos Tavares ha illustrato i nove elementi strategici chiave che differenziano Stellantis, sui quali sta facendo leva per liberare valore e affrontare lo sconvolgimento e la ridefinizione dell'industria globale dell'auto.I nove fattori chiave di differenziazione strategica di dividono in tre categorie. La prima è l', all'interno della quale rientrano: 14 brand iconici e innovativi che coprono tutte le fasce di prezzo e molteplici mercati; presenza sul mercato globale che unisce l’ampia copertura nelle regioni Nord America ed Enlarged Europe con la rapida espansione del third engine; approccio multi-energia unico, completo su prodotti, piattaforme, produzione e supply chain.La seconda è, che comprende: Business su vasta scala dei veicoli commerciali Pro One, con redditività superiore alla media, posizionata per raggiungere la leadership globale; capacità di realizzare margini a doppia cifra nell’intero ciclo, con un punto di pareggio inferiore al 50%; attività di R&S/CAPEX efficienti e sostenibili, una componente chiave di una solida pianificazione del capitale.La terza è, che comprende: ridefinizione e rilancio della strategia asset-light in Cina con Leapmotor, uno dei top 3 brand tra le startup cinesi di veicoli elettrici nel 2023; una presenza globale che massimizza le opportunità nei Best-Cost Country; sviluppo rapido di un portafoglio di nuova generazione e crescita dei business collaterali."Oggi siamo un'azienda unica per natura e una casa automobilistica con performance solide,- ha detto Tavares - La nostra presenza globale, la tecnologia avanzata ed il forte portafoglio di brand, i prodotti diversificati che vanno dai quadricicli alle automobili di lusso, ci permettono di raggiungere ogni tipologia di clientela"."Stiamo guidando une realizzando una gamma di modelli basati su piattaforme multi-energia e processi flessibili, con una redditività superiore alla media di gruppo nel business dei veicoli commerciali - ha aggiunto - Inoltre, attraverso l'attuazione della partnership con Leapmotor, l'innovativo produttore cinese di veicoli a nuova energia, pensiamo di poter fornire ai clienti ciò che desiderano, garantendo allo stesso tempo ottimi rendimenti agli azionisti, quest'anno e in quelli successivi"Il management di Stellantis hae il piano per il ritorno sul capitale: Margine di Adjusted Operating Income (AOI) a due cifre e free cash flow industriale positivo; ritorno sul capitale: distribuzione di almeno 7,7 miliardi di euro in dividendi e riacquisti di azioni proprie nel 2024."Stellantis sta rispondendo con decisione alle sfide a breve termine, che includono l'ottimizzazione delle scorte e la contemporanea transizione generazionale dei prodotti - ha detto la- Nonostante le difficoltà a breve termine che ne derivano, restiamo, tra le migliori aziende automobilistiche del mondo, continuando a fornire agli azionisti eccellenti rendimenti sul capitale".Knight ha poi ribadito alcune indicazioni più specifiche in termini di: Margine AOI atteso del 10-11% per il primo semestre, con free cash flow industriale significativamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il lancio di nuovi modelli, le azioni sui costi e l'atteso miglioramento del capitale circolante supportano l'opportunità di un miglioramento del margine AOI e del free cash flow industriale nel secondo semestre dell'anno.Stellantis ha inoltrecon diverse modalità significative: fissando livelli di liquidità con un target del 25-30% dei ricavi per il medio termine, spostando l'attenzione sull'efficienza del capitale e sostenendo forti rendimenti per gli azionisti; l'azienda utilizzerà il riacquisto di azioni proprie e i dividendi ordinari per remunerare il capitale degli azionisti; nel 2025, Stellantis punterà alla fascia alta del range del 25-30% della sua politica di distribuzione dei dividendi, rispetto al 25% degli ultimi anni.