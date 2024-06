Stellantis, analisti confermano rating dopo Investor Day senza grandi annunci

Stellantis

(Teleborsa) -su, all'indomani dell'del colosso italiano-francese del settore automotive, dove sono state confermate le previsioni per il 2024 ed è stato detto che nel 2025 punterà alla fascia alta della sua politica di distribuzione dei dividendi.Tra le dichiarazioni più importanti delc'è stata quella per cui le sinergie annuali dalla fusione FCA-PSA ammontano a 8,4 miliardi di euro contro i 4 miliardi al momento della creazione del nuovo gruppo. Inoltre, il manager ha detto che Stellantisa fronte dell'intensificarsi della concorrenza da parte delle case automobilistiche cinesi, piuttosto che utilizzare una strategia "difensiva" basata sui dazi sulle importazioni di prodotti cinesi che i funzionari europei si apprestano a istituire in quella regione.Oddo BHF mantiene il rating, con un target price invariato aper azione. Secondo gli analisti, non sorprende che il management abbia posto grande enfasi sull'efficienza degli investimenti (30% rispetto ai concorrenti), che dovrebbe consentire alla casa automobilistica di finanziare completamente la sua trasformazione e posizionarsi tra i leader mondiali, anche in termini di tecnologia.conferma ilcon un target diper azione. Secondo gli analisti, il 2024 è un anno di transizione, con un primo semestre visibilmente più difficile e un secondo semestre che mostra miglioramenti sequenziali con nuovi prodotti, una situazione delle scorte più sana e una riduzione dei costi.conferma ilcon un prezzo obiettivo diper azione, sottolineando che lo slancio dei prodotti e l'allocazione delle risorse superano bilanciano la riduzione delle scorte in Nord America.