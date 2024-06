Tesla frena dopo rally vigilia su esito assemblea

Tesla Motors

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso dell'1,61%, dopo il rally della vigilia innescato dalla notizia che gli azionisti hanno approvato, con una netta maggioranza, la sua controversa retribuzione, pari a 56 miliardi di dollari, bocciata da un giudice, e la decisione di spostare la sede legale della società dal Delaware in Texas.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 184,3 USD. Rischio di discesa fino a 176,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 192,1.