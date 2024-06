Zona Euro, surplus bilancia commerciale cala a 15 miliardi ad aprile

(Teleborsa) - Diminuisce il surplus dellanel mese di2024, registrando un attivo di 15 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 24,1 miliardi di marzo e di 11,1 miliardi di aprile 2023. Il dato si confronta con i 17 miliardi attesi dagli analisti.Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che lesono state pari a 247,6 miliardi di euro, in aumento del 14% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite dell'1,8% a 232,5 miliardi di euro.Il calo rispetto al mese precedente è dovuto ad un aumento del deficit del(da -23,7 miliardi di euro a -26,2 miliardi di euro) e a una diminuzione del surplus per i(da 23,4 miliardi di euro a 21,2 miliardi di euro).L'interscambio commercialesi è attestato a 222,8 miliardi di euro, in aumento del 5,8% rispetto ad aprile 2023.Per l'si è registrato un surplus di 13,9 miliardi di euro. Le esportazioni sono salite del 14,9%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita dello 0,3% rispetto all'anno prima.