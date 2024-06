Cina conferma crescita stentata: bene le vendite ma la produzione delude

(Teleborsa) - Arrivano, dove il settore immobiliare non evidenzia ancora segni di ripresa e la produzione ha deluso le aspettative. Segnali decisamente negativi, fatta eccezione per la temporanea ripresa delle vendite al dettaglio,. E' quanto confermano una serie di dati pubblicati nella notte.Secondo il National Bureau of Statistics (NBS), larispetto all'anno precedente, registrando una frenata rispetto al 6,7% di aprile e risultando al di sotto delle, che indicavano unLe, a maggio, sono, al top dal mese di febbraio, grazie al sostegno offerto dalle festività dell'anno lunare. Il dato mostra una accelerazione rispetto al 2,3% di aprile esi aspettavano unaIl tasso di disoccupazione è stato confermato al 5%.tendenziale nei primi cinque mesi del 2024, superando le. Nel periodo gennaio-aprile erano cresciuti del 4,2%. Più in dettaglio, gli investimenti manifatturieri nei primi cinque mesi hanno mostrato una crescita robusta del 9,6%. Gli investimenti del settore privato, tuttavia, hanno registrato una crescita un po' debole, pari allo 0,1% nel periodo gennaio-maggio che si confronta con lo 0,3% dei primi quattro mesi, indicando una fiducia ancora debole tra le imprese private. Gli investimenti nel settore statale, invece, sono aumentati del 7,1% nei primi cinque mesi.Quanto al mercato immobiliare, conferma le sue difficoltà. I, segnando unrispetto al -3,1% registrato del mese di aprile.