Newlat Food, non si ferma la corsa in Borsa. Ora vale 480 milioni

(Teleborsa) - Ennesimo rialzo a Piazza Affari per il titolo, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, che chiude su nuovi massimi storici e capitalizza ora oltre 483 milioni di euro. Le azioni hanno terminato le contrattazioni con unIn assenza di nuove notizie, l'ultimo catalyst è stata lada parte di, che venerdì lo ha incrementato a 14,8 euro per azione da 7,7 euro per azione, confermando la raccomandazione "Buy".Gli analisti considerano l'acquisizione di Princes comeper Newlat, che sta diventando un player da 2,8 miliardi di euro di ricavi, raddoppiando l'offerta delle sue categorie di prodotto nei segmenti complementari e rafforzando il proprio know-how produttivo grazie a un totale di 31 stabilimenti. Inoltre, vedonodal punto di vista degli acquisti, della produzione e commerciale, oltre ad alcuni risparmi sui costi e sulla struttura che sono pienamente visibili.