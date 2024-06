Europastry annuncia IPO a Madrid. Raccolta da nuove azioni a 225 milioni di euro

JPMorgan

UBS

ING

Banco Santander

CaixaBank

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Puig Brands

(Teleborsa) -, società spagnola specializzata nei prodotti da forno surgelati di alta qualità e uno dei primi cinque attori nel segmento di mercato globale dei prodotti da forno surgelati con oltre 1,3 miliardi di euro di fatturato netto nel 2023, ha annunciato la sua intenzione di procedere con un'sulle Borse di Barcellona, Madrid, Bilbao e Valencia.Si prevede che l'offerta comprenda un'dida parte della società per un importo di circae un'di azioni esistenti effettuata da Exponent S.à r.l., controllata da MCH Continuation Fund, Gallés Office, S.L., di proprietà dalla famiglia Gallés e che rimarrà azionista di controllo anche dopo l'IPO, e Indinura, S.L., controllata dall'amministratore delegato di Europastry, Jordi Morral. Il flottante previsto post-IPO sarà almeno del 25%, in conformità con le normative applicabili."Europastry è nella fase successiva del suo sviluppo e questa IPO è ilper promuovere la nostra posizione di leadership nel segmento dei prodotti da forno surgelati, riducendo al contempo la leva finanziaria e mantenendo una struttura di capitale prudente", ha commentato, Presidente Esecutivo e (attraverso Gallés Office, S.L.) azionista di maggioranza della società."Attraverso l', le continue innovazioni di prodotto e unache aumentano il valore, vogliamo consolidare la nostra posizione di leader nel mercato globale dei prodotti da forno surgelati e promuovere la sostenibilità nel settore - ha aggiunto - Siamo entusiasti del nostro futuro come società quotata".Europastry, fondata nel 1987 da Pere Gallés, è un attore globale leader nel mercato dei prodotti da forno surgelati a conduzione familiare. Con sede a Barcellona, opera in tutto il mondo in più di 80 paesi conTra il 2014 e il 2023, la società ha registrato unamedia annua dell'8,5%. La crescita è stata trainata anche dadi piccoli concorrenti di prodotti da forno surgelati in Europa, Stati Uniti e Messico, che hanno contribuito a generare una crescita CAGR del fatturato netto del 14,5% tra il 2014 e il 2023.Per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2024, la società ha realizzato unnetto di oltre 325 milioni di euro e unrettificato di oltre 47 milioni di euro.agiscono in qualità die Joint Bookrunner per l'offerta.(in collaborazione con ODDO BHF) e Rabobank agiscono in qualità di Joint Bookrunner.Si tratta dellain poche settimane sulla Borsa spagnola, dopo il debutto del gruppo di profumi e bellezzail mese scorso.