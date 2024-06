Fincantieri, deleghe ad interim all'AD dopo morte presidente

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha comunicato che, dopo la prematura e dolorosa scomparsa del presidente Claudio Graziano , il Consiglio di Amministrazione ha, le seguenti: supervisione e coordinamento del sistema di controllo interno della società e delle sue controllate; supervisione e coordinamento delle attività di sviluppo e governo del sistema di security aziendale, comprese le attività in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e la gestione di rapporti e relazioni in materia di sicurezza industriale con l'Autorità Nazionale per la Sicurezza.La supervisione e il coordinamento dellarimangono in capo al. Il Generale Claudio Graziano non deteneva alcuna azione della Società.