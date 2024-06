Lottomatica Group, via libera CdA alla fusione con Lottomatica SpA

Lottomatica Group

(Teleborsa) - Gli organi amministrativi diGroup e di Lottomatica S.p.A. hanno approvato in data odierna il progetto di fusione, riguardante la fusione diretta per incorporazione di Lottomatica in Lottomatica Group.Lottomatica Group, le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, detiene l’intero capitale sociale di Lottomatica.La Fusione, si legge in una nota, risponde a un molteplice ordine di finalità, quali, tra le altre, l’ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa all’interno del gruppo facente capo a Lottomatica Group, l’integrazione tra le strutture di controllo delle società coinvolte nella Fusione, la semplificazione dell’assetto partecipativo con un conseguente incremento della rapidità decisionale e della snellezza gestionale, nonché la riduzione dei costi di funzionamento e degli adempimenti contabili ed amministrativi.È previsto che la Fusione avvenga mediante l’incorporazione di Lottomatica in Lottomatica Group, con annullamento delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della Società Incorporanda e senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, secondo la disciplina della fusione per incorporazione di società interamente possedute, in quanto l’intero capitale sociale di Lottomatica èdetenuto dal socio unico Lottomatica Group.