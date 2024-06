STMicroelectronics, upgrade di Goldman Sachs a Neutral

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha migliorato lasu, colosso italo-francese del campo dei semiconduttori, a "" da "Sell", alzando anche ilper azione dai precedenti 33 euro.L'upgrade è arrivato nel contesto di un, sotto-performance da inizio anno rispetto al suo indice di riferimento e ai suoi concorrenti, e per il fatto che le attuali stime di consenso ora si adattano più adeguatamente alle deboli dinamiche di fatturato. Inoltre, gli analisti continuano a vedere una visibilità non ottimale sulle scorte e sui mercati finali per alcuni segmenti.La visione negativa su STM era basata sulla sua, sull'esposizione agli MCU per uso generale più standardizzati e sul rischio derivante da una(conche contribuiscono per un totale pari a circa il 20% dei ricavi del gruppo)."Pur continuando a riscontrare una mancanza di visibilità su diversi mercati finali e sui relativi livelli di inventario, riteniamo tuttavia che il contesto sia migliorato per STM negli ultimi trimestri - si legge nella ricerca - I dati recenti e i commenti delle aziende suggeriscono che lae prevediamo una ripresa nei prossimi trimestri, anche se i tempi esatti rimangono incerti".Anche se Goldman Sachs prevede che i tassi dipiù bassi nei paesi occidentali rappresenteranno un ostacolo nel breve termine, la visione a lungo termine sull'adozione dei veicoli elettrici rimane intatta e la banca d'affari continua ad aspettarsi che STM beneficerà delle significative opportunità di crescita dei contenuti "man mano che le auto diventano simili a smartphone su ruote".