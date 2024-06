Elezioni anticipate e procedura Ue: doppio colpo per Parigi

(Teleborsa) -non rassicurante per lache - così come Italia, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia - finisce sotto procedura Ue per deficit eccessivo.presentando "tempestivamente" il suo "piano fiscale strutturale a medio termine" con l'obiettivo di "limitare la crescita della spesa netta", indirizzare "il debito pubblico su una traiettoria plausibilmente discendente" e procedere con "una riduzione del disavanzo pubblico" verso il target del 3%.Nel 2023 lail quarto valore più alto dell'Unione dopo Italia (7,4%), Ungheria (6,7%) e Romania (6,6%). Il suo debito pubblico era al 110,6%.Nelle raccomandazioni specifiche, laindirizzando meglio le spese fiscali", fissare "obiettivi quantitativi" di risparmio e "proseguire con l'attuazione rapida ed efficace del Pnrr, garantendo il completamento delle riforme e degli investimenti entro agosto 2026".E della procedura di infrazione contro l'Italia ha parlato oggi il Ministro dell'Economia"Abbiamo un percorso che abbiamo avviato con l'inizio dell'attività del governo di responsabilità e diche è apprezzato dal mercato e dalle istituzioni europee e andremo avanti ti così. Quindi non è niente di sorprendente", ha concluso.