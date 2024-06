General Electric, delisting da Londra, Parigi e Zurigo. Resta solo sul NYSE

GE Aerospace

(Teleborsa) -(operante come) ha annunciato che, nell'ambito di un progetto di semplificazione in più giurisdizioni e a seguito di una revisione completa del volume degli scambi, dei costi e dei requisiti amministrativi, ha(LSE).Contemporaneamente al delisting dal LSE, la società sta procedendo al delisting da. Si prevede che il delisting dal LSE entrerà in vigore a partire dal 18 luglio 2024, in modo tale che l'ultima data di negoziazione delle azioni sul LSE sarà il 17 luglio 2024.A seguito del delisting, la società continuerà a mantenere ladelle sue azioni sul(NYSE)."Si prevede che il delisting dal LSE avrà un- si legge in una nota - Tuttavia, si consiglia a qualsiasi azionista che abbia domande in relazione al delisting di consultare il proprio consulente o intermediario per gli investimenti".