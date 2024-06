Golden Goose rinuncia a Piazza Affari: debutto rinviato a tempi migliori

(Teleborsa) -, dopo aver pianificato un esordio stellare sul listino milanese. A convincere l'azienda di moda e lyfestyle, famosa per le sue sneakers di lusso, sarebbero state le avverse condizioni di mercato intervenute post elezioni europee."Il significativodel Parlamento Europeo, avvenute questo mese, e le elezioni generali indette in Francia, hanno avuto un impatto sulla performance dei mercati europei e, in particolare, sul settore del lusso", spiega una nota dell'azienda, giunta nella tarda serata di ieri."Il management e gli azionisti - prosegue - sono sempre stati determinati aper tutte le parti interessate, con prestazioni aftermarket forti e sostenibili, e ritengono che l’attuale contesto di mercato non sia l’ambiente giusto per quotare la società"."Nell’ambito del processo di IPO la società ha collaborato ampiamente con gli investitori.- si sottolinea - è stata, con un forte sostegno da parte della comunità degli investitori,che ha agito quale pilastro, con una domanda di 100 milioni di euro. Ildella domanda è statofin dalla prima ora di bookbuilding e ha avuto sottoscrizioni in eccesso"."L'attività di Golden Goose continua a registrare buoni risultati", sottolinea l'azienda con una nota, promettendo che l'IPO, ma senza dare una data specifica per ritentare il debutto.Nel primo trimestre del 2024, Golden Goose ha registrato ricavi pari a 148 milioni di euro, con una crescita del 12% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre del 2023 e un EBITDA rettificato di 54 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al primo trimestre 2023.Ieri, erano emersi i, chiuso ad un, vicino allaindicata tra 9,50 e 10,50 euro per azione. A quel che si era appreso, a quel livello di prezzo, la domanda avevala dimensione dell'offerta. Confermato anche l'interesse di, propostosi quale cornerstone investor, con un impegno ad acquistare azioni per un importo di 100 milioni di euro.