Just Eat Takeaway.com, alleanza con Amazon in Germania, Austria e Spagna

Just Eat Takeaway.com

Amazon

(Teleborsa) -, colosso europeo delle consegne di cibo a domicilio, ha annunciato unaper offrire ai membri Amazon Prime la consegna gratuita illimitata sui loro ordini di cibo.Attraverso la partnership, i membri di Amazon Prime avranno accesso anticipato alla funzionalità di consegna gratuita di Plus, unlanciato da Just Eat Takeaway.com, che offrirà ai consumatori una varietà di offerte e sconti esclusivi da ristoranti partner e negozi al dettaglio."Si tratta di una fantastica opportunità per potenziare ulteriormente la comodità quotidiana dei consumatori, favorendo al contempo una maggiore fedeltà e convenienza dei clienti - ha commentatodi Just Eat Takeaway.com - È importante sottolineare che la partnership supporterà ulteriormente la crescita dei nostri partner aprendo le loro porte ai membri di Amazon Prime".Just Eat Takeaway.com prevede di offrire il suo nuovo programma di fidelizzazione, Plus, ai consumatori di Just Eat Takeaway.com. I clienti che non sono membri attivi di Amazon Prime potranno anche optare per la consegna gratuita di Plus in cambio di una piccola commissione.