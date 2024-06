SocGen vende la neobank Shine alla danese Ageras

Societe Generale

(Teleborsa) -, colosso bancario francese, ha stipulato un accordo esclusivo con, con l'obiettivo di, che offre un conto business online per piccole imprese e imprenditori.Questa proposta di vendita contribuisce alla semplificazione di Société Générale, si legge in una nota. Ciò consente al gruppo di, per continuare a sviluppare il segmento della clientela professionale. Nell'ambito del suo lancio, SG punta su un nuovo modello dedicato a questo mercato chiave basato sulla competenza dei consulenti e su offerte omnicanale per supportare i clienti professionali in filiale o da remoto.Agerasdi Shine e tutti i suoi. Il completamento del progetto è previsto nella prima metà del 2025.