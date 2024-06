UK, Antitrust indaga su acquisizione di Juniper Networks da Hewlett Packard

Hewlett Packard Enterprise

Juniper Networks

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito stasulla previstada parte didiIn particolare, CMA sta valutando se è o potrebbe essere il caso che questa transazione, se attuata, comporterà la creazione di una situazione di fusione rilevante ai sensi delle disposizioni sulla fusione dell'Enterprise Act del 2002 e, in caso affermativo, se si possa presumere che la creazione di tale situazione possa comportare unadel Regno Unito per beni o servizi.